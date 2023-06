Isola dei Famosi: Corinne smaschera Marco Mazzoli

Prima di abbandonare l’Isola dei Famosi, Corinne Clery ha smascherato Marco Mazzoli. La naufraga ha svelato cosa le ha chiesto il compagno d’avventura lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere.

Corinne Clery, nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, ha sbugiardato Marco Mazzoli. La concorrente, prima di abbandonare l’Honduras, ha rivelato che, durante una discussione sulle nomination con lo speaker radiofonico, Pamela, Luca, Andrea e Cristina, lui le ha chiesto di mandarlo al televoto.

La Clery ha dichiarato:

“Se è per questo anche io ti ho nominato e lo sai benissimo. Io ti ho nominato quando me l’hai chiesto. Sì ti ho fatto un favore quando mi hai detto di nominarti. Infatti l’ho fatto perché me l’hai chiesto. […] Io sono felice e serena, se rimango sono contenta e se vado è uguale. Ho fatto un bel percorso e non mi recrimino nulla. La mia qui è stata proprio una bella esperienza. Qualsiasi cosa succeda a me va bene e la accetterò volentieri”.