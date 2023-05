Isola dei Famosi, Marco Mazzoli contro i naufraghi: "Sono qui per i soldi"

Marco Mazzoli è tornato a scagliarsi contro i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Lo speaker di Radio 105, anche se sostiene di non voler creare dinamiche, è sempre al centro delle discussioni.

Isola dei Famosi: Marco Mazzoli contro i naufraghi

Da quando ha messo piede all’Isola dei Famosi, Marco Mazzoli non ha fatto altro che ripetere di essere contrario al trash. Eppure, è il naufrago che crea maggiori dinamiche e che ha sempre una “brutta parola” per tutti. Nelle ultime ore, non a caso, è tornato a scagliarsi contro i compagni d’avventura, sostenendo che sono tutti in Honduras per soldi.

Lo sfogo di Marco Mazzoli

Sfogandosi con Paolo Noise, prima del suo abbandono, ha tuonato:

“Io non sopporto la falsità e qui ce n’è tanta. Io non ho bisogno di far vedere nulla a nessuno. A chi devo dimostrare qualcosa? (…) Io mi sono anche stufato. Sono qui per i soldi sperando che un giorno diventeranno qualcuno. E tu? Perché ogni tanto vedo che stai con gli altri a parlare. Ma sì anche con Lo Cicero, vedo che state spesso in acqua a parlottare”.

Paolo si è immediatamente giustificato: “Ma no io non sto troppo tempo con gli altri. Con Lo Cicero stiamo in mare, ma parliamo solo di pesci e pesca”.

Marco Mazzoli contro Fabio Ricci

Parlando con Corinne Clery, Marco è tornato a scagliarsi contro Fabio Ricci: