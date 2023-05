Isola dei Famosi, Marco Mazzoli contro il GF Vip 7: "Un caos, troppo trash"

Marco Mazzoli, nel corso di uno dei daytime dell’Isola dei Famosi, si è scagliato contro il GF Vip 7. Lo speaker di Radio Deejay ha demolito il reality condotto da Alfonso Signorini.

Marco Mazzoli contro il GF Vip 7

All’Isola dei Famosi si parla del GF Vip 7. A tirare in ballo il reality condotto da Alfonso Signorini è stato Marco Mazzoli. Lo speaker di Radio Deejay, parlando con Helena Prestes, ha ammesso di non averla apprezzata molto perché in lei ha visto le dinamiche trash tipiche del Grande Fratello Vip. Marco ha esordito:

“C’è stato il bordello del Grande Fratello Vip appena finito perché era troppo trash hai visto? Io e Paolo siamo venuti qui per far vedere il Marco e il Paolo e non Mazzoli e Noise. Ma senza trashate o finzioni. Io odio le cose finte. Per questo non vedo i reality”.

Marco Mazzoli affossa il Grande Fratello

Mazzoli ha proseguito:

“Pensa che ho visto solo le prime due edizioni del Grande Fratello classico. La prima era bella, un vero esperimento. Loro non sapevano cosa sarebbe successo dopo. Già nella seconda avevano capito che sarebbero diventati famosi ma ci sta. Adesso sono arrivati alla novantesima edizione, ma che scatole chi se ne frega. Non lo guardo. Anche perché dal poco che mi capita di vedere noto finzioni. Per questo avevo discusso anche con te, perché percepivo una finzione. Io e Paolo non sopportiamo le cose finte. Io non faccio questa avventura per soldi o per la fama. Fino a che ho voglia di giocare starò qui poi uscirò”.

Marco Mazzoli: il chiarimento con Helena Prestes

Dopo aver affossato il GF Vip 7, Marco Mazzoli ha spiegato ad Helena perché non ha apprezzato i suoi atteggiamenti. Il naufrago ha concluso: