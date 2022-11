Isola dei Famosi, i nomi dei primi 7 concorrenti: cos'è che non torna

Secondo i rumor in circolazione la produzione dell’Isola dei Famosi avrebbe già messo gli occhi su ben 7 volti vip che potrebbero prendere parte al reality show ma tra questi qualcuno avrebbe affermato di non voler mai prendere parte al programma televisivo.

Isola dei Famosi: i primi 7 concorrenti

Secondo i rumor circolati in rete la conduzione dell’Isola dei Famosi 2023 sarà affidata di nuovo a Ilary Blasi mentre, tra i concorrenti, vi sarebbero Pamela Prati, Dayane Mello, Alessia Macari, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi, l’avvocato Luca Di Carlo e la mamma di Belen, Veronica Cozzani. Alcuni di loro in passato hanno affermato che non avrebbero mai preso parte a un programma di questo tipo.

Veronica Cozzani ad esempio ha ammesso:

“Io non farò un reality per il tema del bagno. A me il tema del bagno mi trattiene. Non andrò mai a L’Isola dei Famosi e nemmeno al Grande Fratello per il problema del bagno. […] Mai nella mia vita potrei farlo. Mai proprio, sono l’unica in famiglia che non farà reality. […] Per me il bagno è un rituale. Non scherziamo, non potrei condividere il bagno o fare le mie cose in spiaggia in una buca mai.

Non fa par me. Non mi vedranno in questi programmi”.

Anche Pamela Prati ha affermato di non sentirsi in grado di partecipare all’Isola dei Famosi. “Non ho ricevuto nessuna chiamata, ma sanno che non potrei mai farlo, non da concorrente almeno“, ha detto. In tanti si chiedono quindi se le indiscrezioni in merito ai presunti 7 volti vip verranno confermate e ovviamente in tanti non vedono l’ora di sapere chi prenderà parte al reality show.