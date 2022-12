Isola dei Famosi, Jasmine Carrisi tra i concorrenti? "Sono indecisa"

Jasmine Carrisi sarebbe stata contattata per prendere parte alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi e lei stessa ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Jasmine Carrisi all’Isola dei Famosi

La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, è stata contattata per prendere parte alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Lei stessa ha però svelato che sarebbe indecisa in merito al prendere parte al reality show e per un motivo ben preciso. “Sono indecisa, da un lato mi piacerebbe, dall’altro l’idea di sottrarre tempo ed energie alla musica mi blocca“, ha confessato Jasmine, che sta seguendo le orme di suo padre Al Bano come cantante.

Prima di lei hanno partecipato al reality show anche suo padre, sua madre e sua sorella Romina Jr. In tanti si chiedono dunque se Jasmine cambierà idea nei prossimi mesi e se accetterà di prendere parte al reality show che, senza dubbio, le potrebbe regalare nuova visibilità.

Romina Jr all’isola dei famosi

A differenza di suo padre Al Bano, Romina Jr ha rinnegato l’esperienza da lei fatta all’Isola dei Famosi e a tal proposito ha confessato: “Mi incuriosiva l’idea di vivere su un’isola deserta e sperimentare tutte le sensazioni connesse.

Col senno del poi non avrei assolutamente partecipato perché non ero pronta e non avevo le giuste attrezzature, né emotive né psicologiche né fisiche, per affrontare un’esperienza del genere. Oggi non accetterei nessun reality.”