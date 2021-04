Isola dei Famosi, l’addio di Brando Giorgi: “Dovrò essere operato”

Brando Giorgi è stato costretto a dire addio all'Isola dei Famosi 2021 e dovrà subire un intervento.

Dopo un mese di permanenza all’Isola dei Famosi 2021, Brando Giorgi è stato costretto a dire addio al programma. In seguito al suo addio allo show lui stesso ha svelato i motivi della sua decisione.

Brando Giorgio: l’addio all’Isola dei Famosi

Dopo un mese di permanenza all’Isola dei Famosi, Brando Giorgi ha deciso di dire addio al programma. L’attore è stato costretto a rinunciare all’esperienza nel reality show a causa di problemi di salute, e lui stesso ha svelato di aver subito un distacco della retina per cui sarà necessario un intervento: “Sono costretto a rientrare con urgenza. Sabato sarò operato. Sono serenissimo, siatelo anche voi”, ha dichiarato. Nelle ultime ore anche Elisa Isoardi è stata vittima di un infortunio che l’ha costretta a dire addio allo show.

Sui social in tanti hanno espresso il loro dispiacere per l’addio della conduttrice e di Brando Giorgi.

Per quanto riguarda l’attore le ultime settimane non sono state semplici: nelle scorse puntate aveva avuto delle discussioni con gli altri naufraghi a causa del suo comportamento sull’Isola e in sua difesa – in diretta tv – era accorsa la figlia Camilla. Non riuscendo ad avere un rapporto pacifico con gli altri naufraghi, Brando Giorgi aveva finito per isolarsi.