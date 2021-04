Nel corso della nona puntata de L'Isola dei famosi la naufraga Elisa Isoardi si è mostrata con un occhio bendato. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi è tornata in onda giovedì 15 aprile 2021 con la nona puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, con Elisa Isoardi che si è mostrata con un occhio bendato.

Ecco cosa è successo.

Elisa Isoardi con un occhio bendato

Nel corso della nona puntata de L’Isola dei Famosi l’ex concorrente di Ballando con le stelle è apparsa con un occhio bendato.

La naufraga, ricordiamo, aveva lasciato temporaneamente l’isola per accertamenti, con l’ex conduttrice de La prova del cuoco che, interpellata da Ilary Blasi, ha affermato di aver “pensato al peggio”.

Incidente per Elisa: cosa è successo

Interpellata da Ilary Blasi nel corso della nona puntata de L’Isola dei famosi, la Isoardi ha dichiarato: “Ieri sera ho cucinato per me e per le ragazze e c’era tantissimo vento”. Ha quindi proseguito: “Un lapillo rovente mi è finito nell’occhio e mi ha colpito la sclera. Fortunatamente non ha colpito davanti la pupilla però devo dire che ho temuto il peggio. Ho avuto paura perché non ci vedevo più.

Il medico mi ha rassicurato che non ha colpito la parte della pupilla”.