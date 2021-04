L’Isola dei famosi, Zorzi a Elisa Isoardi: “Tanto è vero che l’ho vinto”

Nel corso della settima puntata de L'Isola dei famosi si è assistito ad un piccolo scontro tra Elisa Isoardi e Tommaso Zorzi. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi è tornata in onda lunedì 5 aprile 2021 con la settima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Proprio quest’ultimo si è reso protagonista di un piccolo battibecco con Elisa Isoardi. Ecco cosa è successo.

Elisa Isoardi e Tommaso Zorzi

Nel corso della settima puntata de L’Isola dei Famosi si è assistito ad un piccolo scontro tra il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e l’ex conduttrice de La prova del cuoco.

I naufraghi mettono a tacere ogni forma di discussione, così come è accaduto tra Elisa Isoardi e Gilles Rocca che nel corso della diretta hanno placato gli animi.

Un comportamento che non è passato inosservatio con Zorzi che a quel punto ha affermato: “Ragazzi, posso dirvi una cosa? Basta con questo buonismo, se dovete dirvi delle cose ditevele. Non è possibile, anche per il rispetto del pubblico che vi vede, siete noiosi”.

La replica dell’ex gieffino

La Isoardi a quel punto ha replicato: “Tommaso, lo facevi anche tu al GF”. L’opinionista ha quindi risposto: “No guarda, tanto è vero che l’ho vinto“.