L’Isola dei famosi, Awed chiede scusa a Gilles Rocca e Francesca Lodo

Nel corso della sesta puntata della nuova edizione de L'Isola dei famosi Awed ha chiesto scusa agli altri naufraghi. Ecco le sue parole.

Ilary Blasi è tornata in onda giovedì 1 aprile 2021 con la sesta puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, con Awed che ha colto l’occasione per chiedere scusa in diretta a Gilles Rocca e Francesca Lodo.

Ecco cosa è successo.

Le scuse in diretta di Awed

Nel corso della sesta puntata de L’Isola dei Famosi Awed, uno dei due nominati, ha deciso di chiedere scusa ai suoi compagni di avventura per via dell’atteggiamento avuto nel corso degli ultimi giorni.

A tal proposito ha affermato: “È stata una settimana particolare, che ho ribattezzato la settimana della rinascita, ho capito tanti miei sbagli e tanti miei errori e sono qui per chiedere scusa, a tutti”.

In particolare ha voluto chiedere scusa a “Francesca Lodo per determinate parole che ho riferito e che non meritava assolutamente, erano parole dettate dalla rabbia e dall’orgoglio”. Per poi aggiungere: “Anche a Gilles Rocca, l’ho tirato dentro in questo teatrino, in questa tarantella, e non ne aveva assolutamente bisogno”.

Parole che non sono passate inosservate, con molti che hanno però manifestato un po’ di perplessità. Roberto, ad esempio, ha affermato: “Troppo repentino.

Quando si è reso conto di essere solo ha cambiato direzione”. Francesca, invece, si è posta la seguente domanda. “Se ci fosse stata la sua complice maligna (Vera), sarebbe successo tutto questo?”. Il naufrago nominato ha quindi sottolineato: “Io ho le mie colpe”. Per poi aggiungere: “Non ho preso bene la nomination“.