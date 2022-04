Isola dei Famosi, lo strano commento di Gustavo sul ritiro di Jeremias: il capo clan dei Rodriguez ha un pensiero fisso.

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez ha deciso di abbandonare l’Honduras. Papà Gustavo, in un primo momento, ha reagito nel migliore dei modi, rispettando la scelta del pargolo, poi si è lasciato andare ad uno strano commento.

Jeremias Rodriguez, durante l’ultima diretta, ha deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi, giustificando la sua scelta con la grande nostalgia che nutre nei confronti dei suoi affetti più cari. Il padre Gustavo, appena gli ha comunicato la sua decisione, si è detto dispiaciuto, ma lo ha comunque appoggiato. Dopo il ritiro, però, il capo clan dei Rodriguez si è lasciato andare ad uno strano commento.

Le parole di Gustavo Rodriguez

Gustavo, sfogandosi con alcuni naufraghi, ha ammesso:

“Posso dire che rispetto la decisione che ha preso. Se la sua è stata una strategia non me ne sono reso conto nemmeno io. Sono capace di andare da solo avanti, non è un problema per me, tutta la mia vita è stata così. È arrivato qui su Playa Sgamada, me lo aspettavo perché era un po’ preoccupato, a dire la verità non mi ha dato nemmeno un secondo per esprimere tutte le mie emozioni con lui”.

Cosa vuole dire quando sottolinea che è abituato ad andare avanti da solo? Non possiamo saperlo, ma questa frase ha colpito i telespettatori. Come se non bastasse, Rodriguez ha sottolineato di aver visto Jeremias “un po’ preoccupato“.

Qual è il motivo? Anche questo, per ora, resta un mistero.

Il pensiero fisso di Gustavo

Gustavo ha concluso:

“Quando parlo della mia famiglia non riesco a contenere le emozioni. Mi sarebbe piaciuto che restasse, perché qui siamo stati da Dio, anche insieme a Marco, Clemente Russo, Lory Del Santo. Però il gioco è così, tutto cambia. Mi resta dentro la testa e il cuore questa ultima cosa che ha detto, che quando arriva in Italia avrà una bella notizia. Quindi sono felice per lui”.

Jeremias ha una bella notizia da rendere pubblica, ma la comunicherà soltanto quando arriverà in studio all’Isola dei Famosi.

Sposerà la sua fidanzata oppure sta per diventare papà? Lo scopriremo presto.