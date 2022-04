Isola dei Famosi, naufrago contro Jeremias: volano accuse pesanti che Rodriguez non accetterà in silenzio.

Jeremias Rodriguez è finito al centro di un duro attacco da parte di un naufrago dell’Isola dei Famosi. Il concorrente in questione ha riservato pesanti accuse al fratellino di Belen, definendolo “un’anima brutta” e un “violento“. Di chi si tratta?

Dopo Antonio Zequila, un altro naufrago si è scagliato contro Jeremias Rodriguez. Il fratellino di Belen è stato attaccato per diversi atteggiamenti che sta mettendo a segno all’Isola dei Famosi. Nel corso dell’ultima diretta del reality honduregno, il ragazzo argentino è finito al centro delle polemiche perché ha definito “mantenuto” Edoardo Tavassi, dopo che quest’ultimo gli aveva fatto una confidenza. Nello specifico, Edo ha confessato che, in un periodo molto particolare della sua vita, ha chiesto un aiuto economico alla sorella Guendalina.

Una cosa normale, che Rodriguez dovrebbe capire bene, visto che anche lui ha fatto la stessa cosa con Belen. Eppure, Jeremias l’ha accusato senza pensarci troppo. E’ proprio per questo che un naufrago si è scagliato contro di lui.

Dopo la diretta, Edoardo è rimasto malissimo per le accuse che gli ha mosso Jeremias. Sfogandosi con Nicolas Vaporidis è apparso affranto, ma ha trovato in lui una valida spalla su cui piangere.

L’attore, infatti, si è scagliato contro Rodriguez:

“Non so cosa vuole fare, ma non mi piace più. Quello che fa è sbagliato ed è un brutto modo la violenza verbale . Dice ‘occhio per occhio, dente per dente’ è proprio cattivo. Tu Edoardo gli hai fatto una confidenza e lui l’ha urlata a tutti, questa cosa fa schifo”.

Non è la prima volta che Nicolas si scaglia contro Jeremias e, di certo, non sarà neanche l’ultima.

Vaporidis ha proseguito offrendo la sua amicizia ad Edoardo:

“Ecco perché io mi apro con pochi e lentamente, per evitare persone così. Invece con me rimarrà tutto dentro fidati. Se tu mi riveli qualcosa io non ti tradisco. Lui ha detto cose orrende davanti a tutti. Ma poi dirti che ti mantiene tua sorella e che sei un fallito. Ma come si permette a dire queste cattiverie? Uno che fa così è uno str***o ed è un’anima brutta. Inutile che dice che ha superato momenti bui, non ha superato un ca**o. La vita non gli ha insegnato un cavolo. Lui è incattivito con la vita. Parlare così di una persona che si è confidata con te è orrendo. Però fidati che tutti i nodi vengono al pettine. E te lo dice uno che se ne intende di pettini. Un tempo li usavo anche io sai”.