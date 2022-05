Isola dei Famosi, Pamela Petrarolo si ustiona: “Mi viene da piangere dal dolore”

Pamela Petrarolo si è ustionata per sbaglio all'Isola dei Famosi, e la questione ha scatenato una lite tra Carmen e Marco Maccarini.

Pamela Petrarolo si è ustionata per sbaglio all’Isola dei Famosi e la questione ha scatenato una lite tra Carmen Di Pietro e Marco Maccarini.

Pamela Petrarolo: le ustioni

All’Isola dei Famosi Marco Maccarini ha incendiato dell’essenza all’interno di un barattolo di latta e per sbaglio Pamela Petrarolo l’ha preso in mano, ustionandosi.

La vicenda ha scatenato l’ira di Carmen Di Pietro, che si è scagliata contro il collega del reality show.

“Ma cavolo, ma mi vuoi dire che è ardente? Non hai mai detto: “Non lo prendere in mano che la latta brucia”. Mi viene da piangere dal dolore”, ha dichiarato Pamela sotto shock, mentre Carmen è intervenuta dicendo: “Lui pensa di fare le cose buone e poi si rivelano un disastro”. Marco Maccarini si è detto mortificato per quanto accaduto, ma ha finito per prendersela con Carmen Di Pietro, che ha rincarato la dose.

“Non ti ci mettere anche tu, sono già mostruosamente dispiaciuto e mi viene anche da piangere ok? Quindi basta.

Mi dispiace, io provo a fare le cose”, ha dichiarato il naufrago provando a difendersi.

A seguire Carmen Di Pietro, che in queste ore ha accettato il ritiro di suo figlio Alessandro Iannoni dal reality show, si è lamentata nei confronti di Maccarini in confessionale. I due troveranno il modo di chiarire nei prossimi giorni?

“Il modo di Marco non mi piace assolutamente perché è un rosicone, un buffone, ha preso questa isola dei famosi come un palcoscenico teatrale dove lui vuole fare vedere che fa delle cose buone, che poi si sono rivelate tutte fasulle”, ha tuonato la showgirl.