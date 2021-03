Isola dei Famosi, Paul Gascoigne: possibile ritiro dopo l’infortunio

Dopo il recente infortunio di Paul Gascoigne a L’Isola dei Famosi, si ipotizza il ritiro del naufrago dal reality a causa delle sue condizioni di salute.

L’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, andata in onda su Canale 5 giovedì 26 marzo, si era conclusa con una serie di interrogativi in merito alle condizioni di salute di Paul Gascoigne che avevano preoccupato fan e telespettatori.

Isola dei Famosi, Paul Gascoigne si ritira?

Nel corso della puntata di giovedì 26 marzo, il naufrago Paul Gascoigne si è procurato una slogatura alla spalla mentre affrontava una prova ricompensa che prevedeva un serrato scontro tra Rafinados e Buriños. Il danno riportato dall’ex calciatore aveva portato molti seguaci del programma a ipotizzare un suo ritiro da L’Isola dei Famosi, a causa dell’acuta sofferenza manifestata dall’uomo.

Tuttavia, in prossimità dell’inizio della nuova diretta, in onda lunedì 29 marzo, sono state svelate le attuali condizioni di salute di Paul Gascoigne e la decisione finale relativa alla più o meno plausibile ipotesi di ritiro dal reality.

Sulla base delle ultime indiscrezioni rilasciate, le condizioni dell’ex calciatore sarebbero discrete: per questo motivo, il naufrago ha deciso di non ritirarsi e rimanere in gioco.

Paul Guascoigne, quindi, proseguirà la sua esperienza e il suo percorso in Honduras, continuando a mettersi alla prova in qualità di concorrente de L’Isola dei Famosi.

A ogni modo, nonostante la volontà dell’uomo di non abbandonare il reality, Gascoigne sarà momentaneamente costretto a non prendere parte alle prove fisiche in modo attivo e incanalare tutte le sue energie per guarire al più presto dall’inaspettato infortunio, avvalendosi dell’indispensabile tutore che gli è stato applicato dai medici che collaborano con la produzione del programma.

In attesa di vederlo nuovamente alle prese con sfide estreme, quindi, il naufrago dovrà astenersi da situazioni pericolose e limitarsi a supportare e sostenere i suoi compagni di squadre e di avventura facendo ricorso a con strategie alternative.