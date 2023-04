L’Isola dei Famosi 2023 è iniziata da una manciata di giorni, ma i naufraghi hanno già ricevuto il primo provvedimento disciplinare. Cosa hanno combinato i concorrenti?

Le regole dell’Isola dei Famosi sono chiare, eppure i nuovi concorrenti le hanno immediatamente infrante. I naufraghi sono divisi in tre tribù: le donne, gli uomini e le coppie. Possono passare del tempo insieme, ma non aiutarsi o scambiarsi il cibo. E’ proprio a causa della violazione di una di queste norme che i naufraghi hanno ricevuto il primo provvedimento disciplinare.

“Vi è proibito assolutamente aiutare i gruppi avversari“: la regola è chiara. Eppure, quando Fabio dei Jalisse è riuscito ad accendere il primo fuoco, è successo l’irreparabile. Tutti sono accorsi in suo aiuto e soltanto Simone si è accorto della violazione del regolamento e l’ha fatto notare ai compagni. A questo punto, però, il danno era già fatto.

Il primo provvedimento disciplinare dell’Isola dei Famosi è arrivato in un lampo:

Simone, in un primo momento, si è rifiutato di accettare il provvedimento. Il fidanzato di Cecchi Paone ha provato a mediare:

“L’idea è partita dalla mia tribù, in questo caso da Fabio. In seguito ha dato un grandissimo contributo tutto il sistema polmonare di Paolo. Abbiamo cambiato Andrea solo per vedere, ha assistito, quindi se c’è una direttiva chiara per questo provvedimento rispondo, ma su questo no, mi dispiace! Non ci ha aiutato nessuno!”.