Isola dei Famosi, Soleil Sorge e Vera Gemma a ruota libera sui naufraghi: i preferiti e gli inutili.

Anche se non sono ancora sbarcate in Playa, Soleil Sorge e Vera Gemma hanno sparato a zero sui concorrenti dell’Isola dei Famosi. L’influencer italo-americana e la sua compagna d’avventura si sono lasciate andare a dettagli piuttosto pungenti.

Isola: Soleil e Vera sui naufraghi

Soleil Sorge e Vera Gemma stanno per diventare concorrenti lampo dell’Isola dei Famosi. In un primo momento, la loro permanenza in Honduras doveva durare qualche settimana, ma sembra che arriveranno e se ne andranno dalla Playa in un battito di ciglia. Nel frattempo, gli autori del reality hanno chiesto loro di esprimere il proprio pensiero sui naufraghi. Si parte da Edoardo Tavassi che, secondo Soleil, è un “rosicone perché lui scherza con tutti però poi non gli si può dire niente“.

Vera ha esclamato: “Non voleva tagliarsi i capelli, non voleva mangiare il club sandwich… E daje bro!“. Carmen Di Pietro, invece, è la più astuta perché sta facendo il doppio gioco: “Finge di essere amica del gruppo ma in realtà il suo unico alleato è il cibo!“.

Isola: Soleil e Vera senza peli sulla lingua

Secondo Soleil e Vera, sono diversi i naufraghi inutili: Nick Luciani dei Cugini di Campagna, Pamela Petrarolo, Marco Cucolo e Luca Daffrè.

Quest’ultimo, però, viene salvato da Gemma perché “è un bel vedere“. Il concorrente più onesto? Nicolas Vaporidis per la Sorge e Lory Del Santo per Vera. Chi, invece, ha la lingua più avvelenata? Le due non hanno dubbi:

“Beh, non ci siamo ancora noi sull’Isola.. Appena entreremo, le lingue avvelenate siamo noi!”.

Quando entrano in gioco Soleil e Vera?

Come già anticipato in apertura, Soleil e Vera dovevano rimanere in gioco per almeno una settimana. Le due sono sbarcare in Honduras da circa 15 giorni e sbarcheranno in Playa nel corso della diretta di lunedì 6 giugno. Purtroppo, però, resteranno all’Isola dei Famosi per una sola puntata. Il motivo? Pare che ci siano stati “problemi organizzativi“.