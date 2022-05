Isola dei Famosi, Tavassi e Iannoni non torneranno in studio: i motivi

Dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi sembra che Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni non torneranno allo studio dello show.

Dopo il loro ritiro anticipato dall’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni non sono tornati allo studio del programma tv. Il motivo sarebbe legato proprio alla loro decisione di ritirarsi.

Guendalina Tavassi e Iannoni: il mancato arrivo in studio

In tanti si sono chiesti come mai, dopo il loro ritiro dall’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni e anche Licia Nunez e Blind, non siano tornati allo studio del programma tv. A quanto pare il motivo sarebbe legato semplicemente al loro ritiro: per contratto i concorrenti che decidano di ritirarsi anticipatamente dal programma non sono tenuti a prendere parte alle dirette del reality show e, per contratto, chi si ritira non percepisce alcun cachet.

Per questa ragione i quattro ex naufraghi non hanno preso alle dirette in studio dell’Isola dei Famosi e mentre Guendalina e Alessandro potrebbero “aggirare” la questione prendendovi parte in qualità di parenti dei concorrenti rimasti nel gioco, Blind e Licia Nunez non avrebbero apparentemente motivi per tornare.

Al Gf Vip le cose sono andate diversamente e gli ex concorrenti che hanno deciso di ritirarsi hanno poi presenziato in studio.

In tanti si chiedono se le cose cambieranno anche all’Isola dei famosi.

Guendalina Tavassi e Iannoni: il ritiro

Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni hanno deciso di ritirarsi quando hanno saputo – come gli altri naufraghi – del prolungamento del reality show, che andrà avanti fino alla fine di giugno. Il figlio di Carmen Di Pietro ha dovuto ritirarsi per questioni legate ai suoi studi, mentre Guendalina è tornata tra le braccia del fidanzato, che ha organizzato per lei una splendida sorpresa.