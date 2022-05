Isola dei Famosi, Alessandro dice addio all’Honduras: sul web spunta il “vero motivo”

Alessandro Iannoni, l'ormai famoso figlio di Carmen Di Pietro, ha deciso di lasciare l'Isola dei Famosi: sul web si è scatenata l'ironia di molti utenti.

Con la sua avventura all’Isola dei Famosi ha conquistato tutto il grande pubblico. Merito della sua educazione e del suo rispetto; merito della sua gentilezza, della sua sensibilità, della solarità che lo contraddistingue. Merito, probabilmente, del suo essere così vicino e così simile a ciascuno di noi.

Forse poco vip, ma sicuramente un ragazzo di sani principi, capace di conquistare proprio tutti. Tuttavia, sebbene per alcuni fan avrebbe potuto addirittura trionfare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni ha deciso di salutare gli altri naufraghi, compresa la mamma Carmen Di Pietro.

Isola dei Famosi, Alessandro non continua la sua avventura: il motivo secondo il web

Come era successo con il Grande Fratello Vip, anche l’Isola dei Famosi è stata prolungata.

I naufraghi sono stati chiamati a scegliere cosa fare del proprio futuro in Honduras, se proseguire o tornare in Italia.

Tra i naufraghi del reality che hanno preferito dire addio all’Honduras c’è anche il giovane Alessandro, l’ormai famoso figlio di Carmen Di Pietro. Lui stesso ha spiegato il motivo: “È la mia università: ho mantenuto la promessa di fare fino a maggio, ma non posso restare ancora.

Non posso rimandare questi esami. Non frequento un’università normale, è un corso tutto in inglese. Ricominciare tutto a luglio per me sarebbe troppo tardi, devo tornare”. Quindi ha aggiunto: “Confermo la decisione e mamma è d’accordo”.

Sul web i fan del programma hanno già dato libero sfogo alla propria ironia. Infatti, gli utenti di internet si sono subito sbizzarriti con i commenti. C’è chi scrive: “Alessandro ha deciso di andare via perché quando gli ricapita di stare un mese senza Carmen”, “La vera decisione è rimanere un mese senza la madre”, “E noi che volevamo provare a convincerlo, questo si fa un mese da solo a casa senza la mamma”.

Alcuni utenti lo dicono chiaramente: “Ma avete capito o no che Alessandro ha la possibilità di stare un mese senza Carmen? Quando gli ricapita?”. C’è anche chi si fa avanti e scrive: “Ale un mese solo senza mamma, io mi propongo per una cena Ale, dimmi tu quando sei libero”.