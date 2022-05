L'Isola dei Famosi 2022 si allunga: la finale, per la gioia dei fan, slitta ancora.

L’Isola dei Famosi 2022 si allunga. Ilary Blasi, i suoi opinionisti e tutto il cast di naufraghi stanno riscuotendo un grande successo, motivo che ha spinto Mediaset a chiedere loro di andare in onda ancora per un po’. Per quando è fissata la finale?

Buone notizie per i fan dell’Isola dei Famosi 2022: il reality condotto da Ilary Blasi si allunga ancora. Il programma avrebbe dovuto chiudere i battenti a fine maggio, poi qualche giorno fa è arrivata la ‘flash news’ che nessuno si aspettava. Mediaset ha chiesto loro di andare in onda per altre quattro settimane, fino al 24 giugno. Adesso, invece, sappiamo che il Biscione ha proposto un altro allungamento alla Blasi e a tutta la sua squadra.

La data della finale dell’Isola dei Famosi

Invece che andare in onda il 24 giugno, la finale dell’Isola dei Famosi è stata fissata per lunedì 27 giugno. Il reality honduregno, quindi, si allunga ulteriormente di una puntata. Il motivo? Visti gli ottimi ascolti, Mediaset avrebbe chiesto alla Blasi e a tutta la sua squadra di andare in scena ancora per cercare di battere lo speciale in prima serata di Domenica In.

Isola dei Famosi 2022: una stagione fortunata

L’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi è stata molto fortunata. Ilary Blasi, gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria sono riusciti a tenere incollati allo schermo milioni di persone. In vista della finale, però, il programma torna ad andare in scena con un solo appuntamento settimanale. La messa in onda di venerdì 27 maggio sarà l’ultima, dopo di che, per tutto il mese di giugno, l’Isola occuperà solo la diretta del lunedì.