La Prefettura di Istanbul ha vietato il consumo di alcol in luoghi aperti come spiagge e parchi. Bisogna tuttavia precisare come il divieto in questione non riguarda assolutamente locali presenti in luoghi pubblici che presentano una licenza per la vendita di bevande alcoliche; per il resto, nei confronti dei trasgressori è prevista una multa pari a 617 lire turche, ovvero, circa 20 euro. Come si legge dal comunicato della Prefettura ripreso dai vari media, tale decisione è stata presa al fine di impedire eventi che possano turbare la pace e la sicurezza della popolazione”. Come informa TgCom24, la notizia non è stata presa bene da tutti e alcuni utenti, commentando il divieto sui social, parlano già di “sharia”, mentre altri hanno difeso il provvedimento.

Istanbul, vietato consumo di alcol: la normativa

Dove non sarà applicato il divieto

