I dati Istat sulle vittime a causa del caldo spaventano. Segnato +20% decessi tra gli over 80 rispetto alle altre estati.

Questa è stata l’estate più calda di tutte e le temperature record non hanno risparmiato gli over 80. L’emergenza climatica ha fatto strage di anziani nei mesi più caldi dell’estate 2022, soprattutto a luglio.

Istat, il caldo fa strage di over 80: i numeri confrontati con gli altri anni

I dati che verranno riportati sono stati diffusi dall’Istat. Nel mese di luglio 2022 si è raggiunto il picco di decessi nella popolazione italiana over 80. Le vittime sono 62.000 e rispetto agli altri anni, questo dato, fa segnare un +20%. Un numero che fa paura e a fronte del quale non bisogna essere indifferenti. L’ultimo anno in cui si sono segnati così tanti morti a causa del clima, come si legge su l’Ansa, è stato il 2015.

Il numero di morti del 2022 paragonato agli anni precedenti

Per quanto questo dato sia estremamente preoccupante, è in controtendenza con i numeri annuali sui decessi. Il primo semestre dell’anno corrente ha registrato la morte di 357.000 persone. Numero molto alto ma, comprato con il 2020 segna -21.000 decessi. Rispetto allo scorso anno, il 2021, il numero di decessi è -16.000. L’unico dato in aumento +6% è quello comparato al periodo 2015-2019.