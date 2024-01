L'istruzione parentale si propone come una modalità molto interessante, che attribuisce alle famiglie il compito di educare direttamente i propri figli. In questo articolo, illustriamo tutto ciò che c'è da sapere su questa modalità di insegnamento, oltre che delle informazioni preziose sulla scuola online.

L’istruzione parentale si propone come una modalità molto interessante, che attribuisce alle famiglie il compito di educare direttamente i propri figli. Questa pratica, riconosciuta e regolamentata dal Miur nell’ambito del sistema educativo italiano, trova fondamento nelle leggi tricolori. Si parla nello specifico del diritto alla libertà di insegnamento garantito dalla Costituzione Italiana nell’articolo 30, che tutela il ruolo educativo dei genitori. Noi oggi studieremo questo tema, grazie alle informazioni fornite da Nuove Scuole 2.0, scoprendo anche alcune informazioni preziose sulla scuola online.

Cos’è e come funziona l’educazione parentale?

In base alle informazioni sull’istruzione parentale reperibili anche sul sito web di Nuove Scuole 2.0, l’adozione di questa opportunità comporta responsabilità e necessità specifiche. Le famiglie, infatti, da un lato devono avere la pazienza e il tempo richiesti per dedicarsi all’educazione dei propri figli. Dall’altro lato, poi, è necessario possedere determinate competenze tecniche e avere accesso a risorse economiche adeguate. Questi requisiti sono essenziali per garantire un percorso educativo idoneo e completo ai propri figli.

In Italia, il Ministero dell’Istruzione (Miur) interviene stabilendo precise regole procedurali per le famiglie che desiderano intraprendere questo percorso educativo alternativo. Uno degli adempimenti fondamentali consiste nella comunicazione preventiva alla scuola di riferimento del proprio territorio. Si tratta di un passaggio obbligatorio, che serve ad informare le istituzioni competenti della scelta fatta dalla famiglia, così da poter avviare il processo di monitoraggio.

Le famiglie sono tenute a presentare un’apposita domanda, tra gennaio e febbraio, e a predisporre un progetto educativo dettagliato. Questo documento deve delineare il piano di studi che verrà seguito durante l’anno, assicurando che il curriculum scolastico adottato sia paragonabile a quello ministeriale. Al progetto didattico deve essere allegata una dichiarazione che attesti le competenze tecniche dei genitori o degli educatori coinvolti, e l’effettiva disponibilità dei mezzi economici necessari per gestire un’educazione domiciliare di qualità.

Il dirigente scolastico della scuola di riferimento riveste il ruolo di supervisore, il cui compito è verificare che l’obbligo scolastico venga rispettato, e che il percorso venga svolto in maniera appropriata. Non esistono limitazioni sulla scelta dell’istituzione educativa da contattare, il che concede alle famiglie la libertà di selezionare la scuola che ritengono più opportuna.

L’istruzione parentale prevede anche un esame di idoneità, che deve essere sostenuto annualmente entro il 30 giugno. Il superamento di tale esame rappresenta un requisito necessario per permettere all’alunno di avanzare all’anno scolastico successivo. Inoltre, si dimostra utile anche nel caso in cui la famiglia opti per il rientro del ragazzo nel sistema scolastico tradizionale.

Nuove Scuole 2.0 e il diploma online

Nuove Scuole 2.0 è una scuola online che consente di conseguire il diploma secondo la modalità del FAD, ovvero della formazione a distanza. Si tratta di un istituto che ha oltre 20 anni di attività alle proprie spalle, e che dà la possibilità di recuperare fino a quattro anni scolastici in soli 12 mesi. Ci si trova di fronte ad un’opportunità preziosa, soprattutto per coloro che non hanno potuto raggiungere l’obiettivo del diploma, ad esempio per via degli impegni professionali o per altre questioni riguardanti la famiglia.

Nuove Scuole 2.0, vanta un’esperienza di lungo corso nel settore dell’istruzione, come confermarno le centinaia di recensioni positive su TrustPilot ed altri siti di settore, dovute in primis alla qualità dell’offerta didattica ma anche all’assistenza fornita in modo minuzioso a tutte le esigenze di genitori ed alunni. Ci sentiamo dunque di consigliare questa a scuola ad ogni genitore che voglia prendere in considerazione unas soluzione alternativa per l’istruzione dei figli rispetto alla “normale” scuola statale.