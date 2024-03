Congedo paternità: in Italia dati in aumento

La richiesta per il congedo di paternità è aumentato in Italia: addirittura triplicato. Scopriamo i dati che sono emersi con Inps e Save the children qui di seguito.

Il congedo di paternità

Il congedo di paternità è un periodo di tempo in cui un papà che è anche un lavoratore, può assentarsi dal proprio impiego professionale, rimanendo a casa con il figlio. E come vi abbiamo anticipato, i dati in Italia, in tal senso, sono aumentati molto.

Dati sul congedo di paternità

Dal 2013 al 2022 è stato contato che il triplo dei papà lavoratori decide di usufruire del congedo di paternità. Nel primo anno di analisi, la percentuale era del 19,26%. Adesso, durante il 2022, questo dato è arrivato al 64,02%. Un aumento che risulta essere quindi decisamente importante.

Dove si chiede di più il congedo

Ci sono delle zone d’Italia in cui il congedo di paternità è più richiesto rispetto ad altre. Esse risultano essere soprattutto al nord: Pordenone, Vicenza, Treviso, Bergamo e Lecco in primis, con delle percentuali che superano l’80%. Di contro, al Sud, in città come Trapani, Crotone e Agrigento, si conta una percentuale che va dal 20 a poco meno del 30%.