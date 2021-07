Italia-Spagna, cos’ha detto Chiellini a Jordi Alba prima dei rigori: “Bugiardo!”

Durante la partita Italia-Spagna, al momento dei calci di rigore, è successo qualcosa tra Giorgio Chiellini e Jordi Alba.

Durante la partita Italia-Spagna, al momento dei calci di rigore, è successo qualcosa tra Giorgio Chiellini e Jordi Alba. I due calciatori erano stati chiamati dall’arbitro per decidere quale squadra doveva iniziare. Dopo il lancio della moneta è stata pronunciata la parola: “Bugiardo“.

Italia-Spagna: cosa è successo tra Chiellini e Jordi Alba

Durante la semifinale tra Italia e Spagna un momento particolare ha attirato l’attenzione del pubblico nello stadio di Wembley. I capitani delle squadre, Chiellini e Jordi Alba, sono stati chiamati dall’arbitro per decidere quale squadra doveva battere per prima i calci di rigore. Il lancio della monetina ha subito premiato l’Italia, che avrebbe potuto scegliere anche la porta.

Jordi Alba, però, ha dichiarato di non aver capito cosa stesse dicendo l’arbitro e pensava che l’esito della monetina avesse premiato la Spagna.

Italia-Spagna: la reazione di Chiellini

Secondo Giorgio Chiellini, il capitano della Spagna avrebbe cercato di barare. Il capitano della nazionale italiana ha cercato di smorzare il momento di imbarazzo che si era crrato, con sorrisi e abbracci scherzosi. “Mentiroso” gli gridava, che significa “Bugiardo“.

Parola che ha continuato a pronunciare sorridendo. Il direttore di gara, confuso per quello che stava accadendo, ha deciso di rifare il sorteggio, ma la fortuna è stata ancora una volta dalla parte dell’Italia, che ha battuto il primo calcio di rigore sotto la tribuna riservata agli azzurri. Il calcio di Locatelli, però, è stato parato da Unai Simon.

Italia-Spagna: la reazione di Jordi Alba

Nonostante Chiellini abbia portato allo scoperto il piano di Jordi Alba, la sua espressione è rimasta impassibile. Il calciatore è rimasto serio ed è andato avanti con la sua convinzione, che era quella di voler barare per consentire alla Spagna di iniziare per prima con i calci di rigore e calciare nella parte di stadio riservata ai tifosi spagnoli. Un momento che ha attirato l’attenzione di tutto il pubblico e di tutti i tifosi, che hanno apprezzato molto la reazione di Chiellini, che ha portato allo scoperto il piano di Jordi Alba, che ha cercato di barare per consentire di far iniziare alla Spagna i calci di rigore. Alla fine, l’Italia ha vinto questa semifinale, a prescindere da tutti i tentativi della Spagna di ottenere la vittoria e poter arrivare in finale.