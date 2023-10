Sono ore molto complicate per il calcio italiano, con diversi giocatori che si ritrovano coinvolti nel caso scommesse che tanto sta facendo parlare in questi giorni. Tra i poliziotti che arrivano nel ritiro della Nazionale maggiore e la situazion legata a Fagioli, si inserisce un nuovo episodio spiacevole capitato nella squadra dell’under 21 azzurra.

Italia Under 21, lite Nasti-Ruggeri: il caso

Il ct della nazionale under 21 italiana Carmine Nunziata ha deciso di spedire a casa l’attaccante del Bari (in prestito dal Milan che ne detiene il cartellino) Marco Nasti. Il numero 9 si è reso protagonista di una brutta lite con un compagno di squadra, Matteo Ruggeri dell’Atalanta. Nasti, durante il litigio, avrebbe anche colpito con un pugno al volto il suo compagno azzurro, rompendogli il setto nasale. La decisione di Nunziata è stata inevitabile: l’attaccante ha già lasciato il ritiro degli azzurrini.

Italia Under 21, lite Nasti-Ruggeri: il commento

A parlare dell’episodio è stato lo stesso Marco Nasti, che è intervenuto sulle sue storie di Instagram per scusarsi con tutti: “Mi sono già scusato privatamente, ma ci tengo a farlo anche qui. Ho grande rispetto per i valori dello sport e per la maglia azzurra. Mi dispiace per quanto accaduto nel ritiro della nazionale, questa deve essere e sarà per me un’occasione di crescita“.