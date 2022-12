Iva Zanicchi provoca Selvaggia Lucarelli. Ma poi afferma: “Potremmo diventare amiche”

Continua lo scontro (anche a distanza) tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. Eppure, la cantante non esclude possa nascere un’amicizia in futuro.

L’atmosfera si surriscalda sempre di più a Ballando con le Stelle che sta, ormai, per volgere al termine con la finale della nuova edizione: a fomentare ancora di più gli animi, ci ha pensato la concorrente Iva Zanicchi che ha scelto di non risparmiare una nuova frecciatina alla giurata Selvaggia Lucarelli.

Iva Zanicchi provoca Selvaggia Lucarelli in attesa della finale di Ballando

L’antipatia reciproca tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli è evidente e viene reiterata dalle dirette interessate di puntata in puntata, senza esclusione di colpi. L’ultimo capitolo della faida tra le due è stata scritta dalla cantante e concorrente di Ballando con le Stelle durante la sua partecipazione a Oggi è un altro giorno, nel pomeriggio di lunedì 5 dicembre.

Commentando il conflitto con la giurata e la sua qualificazione alla finale, la Zanicchi ha ribadito la sua volontà di partecipare al talent di Milly Carlucci “con leggerezza, con gioia, volendomi divertire e, soprattutto, non canto, non recito, non racconto barzellette e non ballo per me stessa.

Io principalmente mi devo anche piacere, ma lo faccio per la gente a casa che guarda”. E, per quanto riguarda le sue barzellette, ha rimarcato che devono essere sporche perché in caso contrario “non divertono nessuno”, poco importa che la nemesi Selvaggia trovi la sua performance “squallida”.

Ma poi afferma: “Potremmo diventare amiche”

Rispetto al posto ottenuto in finale dopo il salvataggio in extremis da parte di Sara Di Vaira, la Zanicchi ha dichiarato: “Mi dispiace ma anch’io sono andata in finale.

Mi dispiace no, sono contenta di essere andata in finale. Magari aqualcuno brucia ma pazienza. Non lo so, ma a qualcuno sicuramente, però io credo di non avere tolto il posto a nessuno, perché io mi sono impegnata, io ho ballato: l’ultima sera io ho ballato. Samuel ha fatto una coreografia bellissima, commovente. Ci sono rimasta così male per lui”.

Anche qui, il riferimento alla Lucarelli appare evidente. Proprio a proposito della giurata, infine, ha detto: “Di solito voglio piacere, ma da sempre, anche da piccola.

Un po’ mi dispiace, perché tutto sommato, io non conosco Selvaggia, non ci frequentiamo, non ci siamo mai frequentate. Istintivamente lei mi piace. Perché è una che è intelligente, che dice delle cose, a volte sono d’accordo anche con i suoi pareri. Lei non so perché ha questa… Con me si diverte molto, ma dice anche delle cose giuste eh”.

E ha ammesso: “Un pranzo con Selvaggia non lo escluderei, una persona me l’ha detto: voi due potreste diventare grandi amiche.

E forse ha ragione perché a me interessa e incuriosisce, è una donna intelligente ed a me le persone intelligenti piacciono. Ovvio quando mi attacca sempre un po’ mi infastidisce”.