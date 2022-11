Non trova pace l’infinito battibecco tra i due giudici di Ballando con le stelle Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli.

Ieri, l’ennesimo scontro. Il diverbio è nato durante il giudizio dell’esibizione di Iva Zanicchi insieme al ballerino Samuel Peron.

L’impronta simpaticamente paesana di Iva Zanicchi

Compiaciuto dalle barzellette e dai modi di fare della cantante, Guillermo Mariotto ne è sempre divertito. Tuttavia, è l’unico della giuria che apprezza fino in fondo l’ironia della Zanicchi. Gli altri restano spesso imbarazzati di fronte alle sue storielle a sfondo sessuale.

La Lucarelli umilia Iva Zanicchi Zanicchi e Mariotto la difende

Disgustata – come c’era da aspettarsi – la giornalista giurata Selvaggia Lucarelli, anche ieri non ha esitato a prendere a parole la cantante in gara: «Sei squallida», le dice insinuando che è benvoluta dai giudici soltanto per il suo fare comico e non per le sue performance. Non tarda ad arrivare il commento di Mariotto contro la collega giurata e in difesa della Zanicchi: «Sei come una scimmia arrabbiata che getta escrementi contro tutti i concorrenti».

Tirando fuori il particolare stato di salute del marito di Iva, il giudice continua in sua difesa: «È una donna di una certa età con il marito malato, che tuttavia ha voglia di divertirsi e far divertire».

Qui sotto la sfuriata di Mariotto.