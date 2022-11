Carolyn Smith su Selvaggia Lucarelli: "Al suo posto non mi permetterei mai"

Carolyn Smith, giudice storica di Ballando con le Stelle, ha parlato del suo rapporto con Selvaggia Lucarelli.

La coreografa non ha potuto fare a meno che lanciarle una frecciatina.

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Carolyn Smith ha parlato della nuova edizione di Ballando con le Stelle. La coreografa non ha potuto fare a meno di sottolineare che, a causa delle discussioni con i colleghi, qualche volta si prende la pausa pubblicitaria per meditare. Ha dichiarato:

“Tutto sommato bene, anche se devo ammettere che ogni tanto durante le pause pubblicitarie devo meditare. Inspiro a fondo, trattengo e poi butto fuori l’aria per eliminare la negatività, perché non voglio litigare “.

Il riferimento, ovviamente, è soprattutto a Selvaggia Lucarelli, con la quale ha spesso discussioni al vetriolo.

In merito alla Lucarelli, Carolyn ha dichiarato:

“Mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici. […] è un po’ come se correggessi a lei la grammatica italiana. Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola”.