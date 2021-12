Carolyn Smith sulla lite con la Lucarelli a Ballando con le Stelle: “È mancato il rispetto”

Il diverbio tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli continua ad alimentarsi e così dopo Ballando con le Stelle lo scontro si è spostato sui social.

L’esibizione di Lucrezia Lando e Andrea Iannone messa in scena nella puntata di sabato 4 dicembre 2021 di Ballando con le Stelle, ha scatenato un’accesa discussione tra due giurate, ossia Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli.

Dalla pista, in settimana, lo scontro tra le due donne si è trasferito in territorio social, è qui che la Smith ha commentato l’atteggiamento “irrispettoso” mostrato dalla Lucarelli nei suoi confronti in puntata.

Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli: opinioni discordanti sull’esibizione di Iannone

“Geniale” è questa la parola che è stata usata da Carolyn Smith a Ballando con le Stelle, per commentare l’esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando andata in onda nella puntata del 4 dicembre 2021.

Una sola parola è stata sufficiente per far balzare dalla sua sedia Selvaggia Lucarelli, che non trovandosi assolutamente in accordo con l’opinione della collega giurata, si è così espressa in merito alla performance del pilota motociclistico:

“Io non sono un tecnico, però se quello che abbiamo visto è geniale, credo che dobbiamo ridiscutere l’aggettivo”.

A queste “accuse” della Lucarelli, la Smith prontamente replicato:

“Ognuno ha il suo modo di pensare, ognuno dice la sua. Non criticare e non andare contro quello che dico io. È la mia opinione da tecnico con più di 56 anni di carriera. Io ho la mia opinione, tu hai la tua e non vai contro la mia”.

Lucarelli e la replica a Carolyn Smith: “Non stiamo facendo a gara a chi ha il curriculum più lungo”

Per placare il clima di tensione che si è creato dopo l’esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando, la Lucarelli ha provato a stemperare gli animi con queste parole rivolte alla Smith:

“Stiamo calmi. Io posso andare contro la tua opinione con i miei mezzi. Dopo sei anni che sono qua, non si può ancora dire che non capisco niente di ballo, forse un po’ di cose le ho viste. Tu 56 anni? Non stiamo facendo a gara a chi ha più lungo il curriculum. Che noia. Allora, bei vestiti, bravi”.

Carolyn Smith e lo sfogo social sulla Lucarelli: “È mancato il rispetto”

Carolyn Smith ha scelto di raccontare in un video pubblicato sul suo profilo Instagram le motivazioni che l’hanno spinta ad andare contro la Lucarelli e sull’accaduto si è così espressa:

“Io ascolto ogni commento nella trasmissione, più volte, in silenzio. Non sono sempre d’accordo, ma ognuno deve esprimere la sua veduta. Ma se qualcuno va oltre ed entra nel merito professionale, è legittimo difendersi. Questo è il motivo per cui mi sono rivolta a Selvaggia in quel modo, per difendere la mia professione”.

Poi sull’esibizione di Iannone e il giudizio della Lucarelli, ecco cosa ha dichiarato la Smith:

“Non mi sono mai permessa di giudicare nessuno nel suo ambiente professionale. Io dico: rispetto per rispetto. Dopo il mio commento ad Andrea Iannone, questo rispetto è mancato nello studio e di conseguenza anche sui social dove mi hanno insultato dicendomene di cotte e di crude, oltre la decenza”.

Infine, Carolyn Smith ha lanciato una frecciatina infuocata a Selvaggia Lucarelli, ecco le sue parole:

“Sono un tecnico con 56 anni di esperienza lo dico sempre. Sei anni da giudice, non possono cancellare il mio valore di 56 anni”.

Come replicherà Selvaggia Lucarelli? Non ci resta che attendere!