Ivana Mrazova, frecciatina a Soleil Sorge per Luca Onestini

Ivana Mrazova lancia una frecciatina a Soleil Sorge per Luca Onestini: l'influencer italo-americana non incassa in silenzio.

Ivana Mrazova e Luca Onestini non sono più una coppia da tempo, ma le parole che Soleil Sorge ha utilizzato nel corso dell’ultima puntata del GF Vip hanno attirato l’attenzione della modella.

Via social, l’ex fidanzata del Vippone le ha lanciato una frecciatina al vetriolo.

Ivana Mrazova: la frecciatina a Soleil Sorge

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Soleil Sorge ha espresso giudizi poco carini su Luca Onestini. In sostanza, la sostituta di Sonia Bruganelli ha accusato il Vippone di essersi avvicinato a Nikita Pelizon per pura dinamica. I due si sono scambiati parecchie frecciatine, una delle quali ha coinvolto anche Ivana Mrazova, ex fidanzata di Onestini.

Soleil, pensando al suo passato sentimentale con Luca, ha tuonato: “Se non ha trovato altre donne per così tanto tempo e continuano a succedergli casini qualche segno lo avrò lasciato“.

Ivana non resta in silenzio, Soleil nemmeno

Ivana, dopo aver ascoltato le parole di Soleil, ha replicato: “Qualcuno non sa fare i conti“. I fan della Sorge, che stanno sempre sul pezzo, le hanno fatto notare la frecciatina. L’influencer italo-americana, quindi, non ha potuto fare altro che replicare: “Qualcuno le spiega che non parlavo di Fauxromance?“.

Soleil non crede alla relazione tra Ivana e Luca

A quanto pare, Soleil non crede alla relazione tra Luca e Ivana. Onestini e la Mrazova sono stati insieme per due anni, con tanto di convivenza, eppure la Sorge sostiene che sia stata solo una “fauxromance“. Per il momento, il botta e risposta è stato vinto dall’opinionista temporanea del GF Vip.