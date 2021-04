Ivana Mrazova ha perso suo padre: sui social la modella ha condiviso un messaggio per esprimere tutto il suo dolore.

Ivana Mrazova ha annunciato via social di aver perso suo padre. La modella ha scritto il suo ultimo messaggio d’addio al genitore.

Ivana Mrazova: tragico lutto per la modella

Con un post via social la modella Ivana Mrazova ha annunciato di aver improvvisamente perso suo padre.

Al momento l’ex concorrente del Gf Vip non ha svelato le cause della morte del genitore, e sui social ha scritto soltanto: “Ciao papà, ti amo”. In tanti le hanno espresso il loro affetto e la loro vicinanza difronte a questa dolorosa perdita, primo fra tutti il fidanzato Luca Onestini (a cui Ivana è legata da circa 3 anni). Come lui anche Raffaello Tonon e numerosi altri personaggi tv hanno scritto alla modella, sicuramente addolorata dalla tragica scomparsa dle padre.

Al momento non sono note le cause della scomparsa dell’uomo che – come ha rivelato la stessa Mrazova – qualche anno fa si è trovato a lottare contro un cancro. In tanti sui social sono in attesa di saperne di più sulle condizioni di Ivana e sul tragico lutto che l’ha colpita. Per ricordare suo padre la modella ha condiviso sui social un tenero scatto dove si vede lei, da bambina, insieme al padre nella vasca da bagno.