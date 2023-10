Dalle visioni paranormali e dai ritocchi estetici fino alla depressione, Ivana Spagna si è raccontata a Belve, rispondendo alle domante della conduttrice e giornalista Francesca Fagnani.

Ivana Spagna a Belve racconta le sue visioni paranormali

Tra gli ospiti della nuova puntata di Belve in programma in prima serata su Rai 2 martedì 17 ottobre, oltre ad Antonio Conte ed Eva Riccobono, c’è anche Ivana Spagna. Stando a quanto anticipato dal Corriere della Sera, la cantante ha rivelato alla conduttrice Francesca Fagnani di avere delle doti paranormali. “Noi quando finiamo in questa vita andiamo in un’altra dimensione, ve lo dico perché li ho visti veramente. Si vede la persona, non vedo i lineamenti, ma vedo il pallore del viso e tutti i particolari del vestito”, ha detto l’artista.

La giornalista, allora, ha chiesto alla cantante se abbia queste visioni quando è sveglia oppure mentre sta dormendo. “Da sveglia, alle 5 di mattina di solito. La prima volta ho visto una signora inginocchiata che scriveva nel mio salotto”, ha spiegato Spagna.

Dal paranormale ai ritocchi estetici

La cantante ha anche rivelato che, quando vede queste presenze, le si ferma l’orologio. Inoltre, ha ammesso di non riuscire a parlare con loro se non quando sogna. “Sembro matta ma non lo sono”, ha precisato l’artista. “Faccio follie nella vita ma è tutto vero”.

Durante l’intervista, la Fagnani ha citato la sua ospite che, una volta, ha rivelato che quando sogna i suoi cari che ridono, qualcuno muore. “Sì, è vero, ho il terrore”, ha risposto l’artista.

Chiusa la parentesi sul paranormale, le due donne hanno parlato dei numerosi interventi estetici ai quali si è sottoposta la cantante. “Ho cominciato con il naso a sedici anni, che i miei hanno fatto un sacrificio… Poi ho fatto i denti, i lifting, la bocca. Ero fuori di testa, adesso vedo le foto e sembravo una luna piena. Ma prima mi vedevo il solco, andavo a comprare le punturine, le tenevo in frigo e me le facevo io”, ha rivelato Ivana Spagna.

Depressione e psicofarmaci

Nello studio di Belve, l’artista ha anche raccontato di aver affrontato la depressione. “Quando è morta mia mamma venivo da mesi di sofferenza, io andavo a cantare, tornavo a dormire all’ospedale vicino a lei… quando è mancata la sera stessa sono andata a cantare, e ho finito la tournée. Ero una roba terribile anche a vedermi, ero distrutta nell’anima e nel fisico”, ha detto.

Spagna ha, poi, ricordato che riusciva a dormire solo se assumeva psicofarmaci. Alla fine, a salvare la cantante, è stata sua gatta. “Non avevo più voglia di andare avanti, di soffrire. Avevo organizzato tutto, mi ha risvegliato nel momento in cui potevo non esserci più, la mia gattina venuta davanti a me a miagolare”.

A questo punto, il dialogo con la Fagnani ha assunto tinte più cupe e fortemente drammatiche. “Ho pulito la casa. Ero lucida, non era una cosa disperata”, ha ricordato Ivana Spagna. Quando, infine, la conduttrice le ha chiesto come aveva pensato di togliersi la vita, la donna ha risposto: “Tagliandomi le vene”.