Patty Pravo si è raccontata in un’intervista a Belve e ha negato i presunti ritocchini, scatenando la reazione di Francesca Fagnani.

Belve, Patty Pravo: “Mai ritoccata”. La reazione di Francesca Fagnani

Patty Pravo si è raccontata nell’intervista a Belve, parlando della sua vita privata e professionale. Ha parlato di tanti argomenti, ammettendo anche di aver fatto uso di droghe, aggiungendo che non è stata l’unica nell’ambiente e che ci sono tanti artisti che ne fanno uso. La cantante ha parlato anche di ritocchini estetici, anche se secondo molti non ha detto tutta la verità. Patty Pravo, infatti, ha dichiarato di non essersi mai rifatta niente, ad eccezione di qualche “iniezioncina”. Molte persone non credono a questa versione. “Non mi sono mai rifatta, qualche iniezioncina, ma niente di che. Mi farei un lifting ma ci vuole tempo e io non ne ho” ha dichiarato. La reazione di Francesca Fagnani è stata epica. La conduttrice non è riuscita a non assumere un’espressione perplessa con cui ha palesato apertamente di non essere del tutto convinta della risposta della cantante.

Patty Pravo a Belve: l’uso di droga e i rapporti con gli ex

Francesca Fagnani ha chiesto alla cantantese ha provato tutte le droghe. “Certo, ma chi è che fa questo mestiere senza anfetamina?” ha risposto Patty Pravo. “Stai sveglio: lavori talmente tanto che alle volte non dormi assolutamente, hai molta vitalità” ha aggiunto, spiegando gli effetti della droga. Anche la vita sentimentale è stata molto movimentata. Ha cinque matrimoni alle spalle, di cui tre, in un momento della sua vita, contemporanei. “Sono rimasta in buoni rapporti quasi con tutti” ha dichiarato, parlando degli ex. Francesca Fagnani ha chiesto a Patty Pravo come ha gestito la notorietà quando è arrivata. “Travolta no, ma papà mi diede la maggiore età a 16 anni, non sapevo assolutamente nulla di tutto questo; mi dedicavo e lasciavo che gli altri facessero” ha spiegato la cantante, aggiungendo di essere stata un po’ fregata.