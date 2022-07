Ivana Trump, la nuova ipotesi sulle cause del decesso: parla il medico legale

Caduta dalle scale o attacco cardiaco? Le forze dell’ordine newyorkesi stanno indagando sulle cause del decesso di Ivana Trump.

Si indaga sulla morte e sulle cause del decesso di Ivana Trump: le forze dell’ordine stanno tentando di determinare se la donna sia scomparsa a seguito di una caduta fatale dalle scale oppure per un attacca cardiaco.

Ivana Trump caduta dalle scale o vittima di un attacco cardiaco?

La morte di Ivana Trump, deceduta all’età di 73 anni nella giornata di giovedì 14 luglio, è diventata materia di indagine per la polizia di New York che sta tentando di risalire alle cause reali che hanno portato all’improvvisa scomparsa della prima moglie dell’ex presidente. Le cause della morte, infatti, non sono ancora state rivelate.

Le autorità newyorkesi, quindi, stanno ipotizzando che la modella e imprenditrice possa essere fatalmente caduta dalle scale del suo appartamento situato nell’Upper East Side.

Il suo corpo esanime, infatti, è stato trovato alla base della rampa delle scale.

La ABC, invece, ha affermato che la business woman sarebbe stata improvvisamente stroncata da un attacco cardiaco.

Si indaga sulle cause del decesso: parla il medico legale

Al momento, la salma di Ivana Trump è stata consegnata al medico legale che determinerà se la caduta abbia causato la morte oppure se sia stata conseguenza del malore.

In merito alla scomparsa della modella e imprenditrice, una fonte ha riferito al sito online Radar: “Ѐ stata trovata senza conoscenza in fondo alle scale di casa quando l’ambulanza è arrivata in soccorso ieri poco dopo mezzogiorno ed è stata dichiarata morta sul posto”.

Il New York Times, poi, ha segnalato che la morte sembrerebbe accidentale in quanto nell’abitazione non erano presenti segni di effrazione.