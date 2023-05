Salta l'esordio stagionale a Rabat per l'azzurro Marcell Jacobs: il campione olimpico dei 100 metri è stato fermato da una sciatalgia, è già in cura dal luminare dell'ortopedia sportiva Mueller-Wolfarth

Le parole di Marcell

Sulla sua assenza dalla tappa marocchina di Diamond League, Jacobs commenta: «Sono costretto a saltare il debutto e il primo confronto di quest’anno con Kerley, a cui tenevo moltissimo, a causa di un leggero blocco lombo-sacrale che conto di risolvere al più presto. Non è un infortunio, è solo il risultato di un falso appoggio che però mi impedisce di gareggiare in Marocco. Tecnicamente mi sento in forma e pronto a fare una bella stagione all’aperto. La sfida è solo rimandata».

Quali saranno i tempi di recupero?

Dopo Rabat, c’è il Golden Gala di Firenze e dopo ancora il meeting parigino. Resta tutto confermato, sulla carta. Ma quanto servirà davvero al campione azzurro per tornare a gareggiare? Al momento nessuno può dirlo. Certamente Jacobs è nelle mani migliori in cui potesse capitare: si era già fatto seguire dal professor Müller-Wohlfahrt in passato e lo ha scelto di nuovo perché si fida ciecamente di lui.