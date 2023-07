Jamie Foxx avvistato in barca dopo il ricovero per una “malattia misteriosa...

Jamie Foxx è stato avvistato in barca dopo essere stato ricoverato due volte in ospedale, ad aprile e a maggio 2023, per una “malattia misteriosa”: come sta la star di Hollywood?

Nel mese di aprile, Foxx era impegnato nelle riprese della commedia d’azione Back In Action con Cameron Diaz ad Atlanta, in Georgia, quando è stato improvvisamente colpito da un malore. Subito, l’attore è stato portato in ospedale e ricoverato d’urgenza. Un episodio analogo si è, poi, verificato anche a maggio, rendendo necessario un nuovo ricovero e facendo partire le congetture circa una “malattia misteriosa” che poteva essere stata contratta dall’artista. Secondo il sito di gossip Tmz, Foxx sarebbe stato travolto da un ictus.

In merito alle condizioni di salute dell’attore, proprio Tmz ha fornito alcuni aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Sul sito, si legge che la star di Hollywood starebbe meglio, stando a quanto si vede dalle foto scattate dai paparazzi che lo hanno immortalato mentre era a bordo di una barca sul fiume Chicago. L’avvistamento risale alla giornata di domenica 9 luglio.

Gli scatti rubati dai paparazzi

Negli scatti dei paparazzi, Foxx è sorridente e in forma mentre è intento a salutare i fan che si accalcano sulla sponda del fiume dopo averlo riconosciuto.

Al momento, non è noto cosa sia realmente successo alla star di Hollywood né quale sia il suo reale stato di salute. È certo, tuttavia, che lo scorso 28 giugno il suo collega John Boyega – attore che ha dato il volto a Finn nella trilogia sequel di Star Wars – ha raccontato a People di aver sentito l’amico telefonicamente. “Finalmente ha risposto, si sta rimettendo in forze. Non vedo l’ora che torni”, ha detto Boyega.