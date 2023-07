Jane Birkin è morta: addio alla cantante di Je t'aime...moi non plus

Jane Birkin è morta: addio alla cantante di Je t'aime...moi non plus

Addio all'artista inteprete di Je t'aime...moi non plus

Addio alla nota cantante Jane Birkin: l’artista britannica naturalizzata francese è morta quest’oggi a Parigi, domenica 16 luglio, all’età di 76 anni. In base alle prime informazioni trapelate online, sembra che l’artista sia stata trovata priva di vita nella sua abitazione parigina.

I problemi di salute recenti

Proprio di recente, Jane Birkin si era ritrovata costretta a cancellare i suoi ultimi concerti, per motivi di salute. Nel maggio scorso, aveva scritto a proposito: “Sono sempre stata una grande ottimista ma mi rendo conto che ho ancora bisogno di un po’ di tempo per poter esibirmi di nuovo sul palco. Nel settembre del 2021, inoltre, Birkin era stata colpita da un leggero ictus, che non le aveva però mai impedito di lavorare in questi ultimi due anni.

La vita e la carriera

Birkin era nata a Londra nel 1946, ma si era trasferita in Francia già alla fine degli anni ’60. Per molti era considerata come una sorta di ribelle del mondo dello spettacolo francese e oltre alla carriera musicale si era anche costruita un importante curriculum a livello cinematografico, partecipando a pellicole del calibro di La Piscine, Dom Juan 73 e ancora La Fille. Sono stati tre gli uomini della sua vita, ovvero il compositore John Barry, Serge Gainsbourg e infine Jacques Doillon: dalle tre relazioni l’artista ha avuto tre figli, tra cui l’attrice Charlotte Gainsbourg.