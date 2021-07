Javier Bardem in lutto: il post sui social in ricordo dell’adorata mamma Pilar

Javier Bardem ha salutato l'adorata mamma Pilar, scomparsa a 82 anni dopo un'infezione ai reni: il post commosso dell'attore su Instagram

Un evento drammatico ha colpito pochi giorni fa il famosissimo attore Javier Bardem. A lasciare per sempre l’artista e i suoi due fratelli è stata la loro dolcissima mamma Pilar, anche lei nota attrice, scomparsa all’età di 82 anni. La donna è venuta a mancare in seguito a un’infezione ai reni.

Proprio tramite un post pubblicato da Javier Bardem insieme al fratello Carlos e alla sorella Monica, i fan hanno potuto apprendere il triste evento.

Abbiamo lasciato andare nostra madre come voleva. Con il cuore pieno d’amore. Con la tenerezza e un sorriso sulle labbra. E con l’anima traboccante di gratitudine per i mille messaggi d’affetto, di stima e di ammirazione per Pilar Bardem. Per nostra madre. Amici, colleghi e sconosciuti che vi siete presi il tempo di scriverci e avvolgerci con il vostro amore. Ricordiamola viva, felice e combattente. Grazie per questa ondata d’amore. Carlos, Monica e Javier.