Tragedia sfiorata a Monteverde. Una Jeep guidata da un signore di 93 anni è finita contro la vetrina della gelateria Mucca Bianca.

Una Jeep, guidata da un signore di 93 anni, è andata a sbattere contro la vetrina della gelateria Mucca Bianca, in via Gandiglio, a Monteverde. Una tragedia sfiorata.

Jeep guidata da un 93enne sfonda la vetrina di una gelateria: tragedia sfiorata

Nel pomeriggio del primo novembre si è sfiorata la tragedia a Monteverde. Una Jeep, guidata da un signore di 93 anni, è finita contro la vetrina della gelateria Mucca Bianca di via Gandiglio. La fotografia dell’incidente è stata condivisa sul gruppo Facebook del quartiere “Noi dei Colli Portuensi, Monteverde e dintorni“. “Se fosse accaduto ieri, avrebbe fatto una strage perché la gelateria era piena di ragazzini per la festa di Halloween” ha fatto notare l’utente che ha postato la foto.

La gelateria aveva organizzato un evento per grandi e piccini a tema Halloween, che aveva condiviso sui social. Fortunatamente l’incidente non è avvenuto nel momento in cui la gelateria era piena di persone. Nessuno si è fatto male e sono rimasti illesi anche i due anziani a bordo della Jeep.

Gli anziani a bordo della Jeep sono rimasti illesi

Fortunatamente non ci sono stati feriti. Il conducente della Jeep e la moglie sono rimasti illesi.

A causa dell’impatto sono rimaste danneggiate anche tre automobili che erano state parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Ostiense, per liberare il conducente e la moglie. Gli agenti del XII gruppo Monteverde della polizia di Roma Capitale si sono occupati dei rilievi. Le cause dell’incidente non sono chiare ma, vista l’età dei due coniugi, probabilmente si è trattato di una distrazione.