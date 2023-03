Jerry Calà, l'attore è stato dimesso dall'ospedale. Il ringraziamento ai medici

Da Jerry Calà arrivano belle notizie. L'attore ha lasciato la clinica in seguito al ricovero per infarto.

Per Jerry Calà sono arrivate belle notizie. L’attore ha lasciato nella mattinata di mercoledì 22 marzo la clinica Mediterranea di Napoli dopo esservi stato ricoverato nella notte tra il 17 e il 18 marzo in seguito ad un attacco cardiaco. Le sue condizioni avevano immediatamente preoccupato i fan dell’attore, ma tutto alla fine si è risolto per il meglio.

Jerry Calà è stato dimesso dall’ospedale: la vicenda

L’attore era stato colpito da un infarto mentre si trovava a Napoli per girare un film dal titolo: “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”. In seguito all’infarto è stato richiesto un intervento tempestivo dei soccorsi, quindi l’avvenuto ricovero d’urgenza alla Clinica Mediterranea di Napoli. Qui è stato sottoposto ad un intervento per uno stent coronarico.

Il ringraziamento ai medici: “Hanno fatto un lavoro stupendo”

Dopo essere stato dimesso, Jerry Calà è intervenuto in collegamento telefonico alla trasmissione “La vita in Diretta”. Ha colto l’occasione per ringraziare il personale medico per il lavoro tempestivo da loro svolto: “Erano tutti i miei fan in quella sala, quindi mi chiedevano ‘Ti offendi se ti chiediamo libidine?’ e loro si ammazzavano dal ridere”.

Ha anche spiegato: “Non ho mai visto tanta solerzia e tanta velocità che ha causato proprio il minimo danno possibile che io potessi avere perché tu sai che in questi casi più tardi avviene l’intervento con l’applicazione degli stent e più c’è pericolo che ci siano danni alle coronarie. I danni sono stati molto contenuti grazie a questa equipe fantastica napoletana che mi ha salvato la vita”.