Jessica Alves cerca un uomo con l'aiuto de Le Iene: l'annuncio

Dopo aver cambiato la sua immagine da Rodrigo Alves a Jessica Alves, la Barbie umana desidera trovare un uomo che abbia davvero voglia di conoscerla.

Per riuscire nell’impresa ha chiesto aiuto a Le Iene, programma in onda su Italia1.

Jessica Alves cerca un uomo con l’aiuto de Le Iene

Jessica Alves ha completato il percorso di transizione e oggi è una bellissima donna. I tempi in cui si presentava nelle trasmissioni di Barbara D’Urso nei panni di Rodrigo il Ken umano sono ormai lontani. Come ha già confessato più volte, adesso sogna di diventare mamma e di incontrare un uomo italiano che sia davvero interessato a lei.

Per riuscirci, Jessica ha chiesto aiuto al programma Le Iene.

L’annuncio di Jessica Alves

Tramite il suo profilo Instagram, Jessica ha annunciato:

“Con @redazioneiene sto cercando un uomo italiano serio e che abbia voglia di conoscermi. La prossima settimana sarò a Milano. Scrivi una mail a redazioneiene@mediaset.it”.

La Alves non ha aggiunto molti dettagli, ma il suo annuncio è chiaro: cerca un uomo italiano serio con il quale mettere su famiglia.

Le Iene aiutano Jessica: riusciranno nell’impresa?

Al momento, Le Iene non hanno ancora sponsorizzato l’annuncio di Jessica Alves. Considerando che alla messa in onda mancano ancora alcuni giorni, il programma di Davide Parenti ha tempo per organizzarsi al meglio.