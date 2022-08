Jessica Antonini, da Uomini e Donne al GF Vip 7: l'ex tronista si autocandida per il reality di Alfonso Signorini.

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, avvenuta qualche tempo fa, Jessica Antonini sogna di diventare concorrente del GF Vip 7. L’ex tronista ha lanciato una vera e propria autocandidatura ad Alfonso Signorini.

Intervistata dal portale Pipol Gossip, Jessica Antonini ha parlato del suo desiderio più grande. Dopo aver partecipato a Uomini e Donne nei panni di tronista, vorrebbe entrare nella Casa del GF Vip 7. Il suo desiderio, ovviamente, è da ricollegare alla voglia di popolarità, ma anche il fattore economico la stuzzica parecchio. Ha dichiarato:

“Amo i reality, tutti. Ma ammetto che fare il Grande Fratello Vip sarebbe uno dei miei desideri più grandi. Ho anche un figlio, e senza ipocrisia potrei dirti che quel genere di programma riuscirebbe a farmi guadagnare qualcosa che mi servirebbe. E poi, penso di essere adatta. Sono rock and roll, verace, dico quello che penso e ho una storia profonda da raccontare. Sono diversa dalle altre, mi piacerebbe farlo scoprire a quante più persone possibili”.

Desiderio di diventare concorrente del GF Vip 7 a parte, Jessica proprio in questi giorni è risultata positiva al Covid-19. Ha raccontato che un giorno si è svegliata con i classici sintomi influenzali. Ha fatto un tampone ed è risultata negativa, ma i malesseri non l’abbandonavano. Quando ha ripetuto il test, dopo un paio giorni, ha scoperto di aver contratto la malattia. Ha raccontato:

“Con la febbre a 39 non riuscivo a fare nulla, nemmeno a muovermi. (…) Dico la verità, sono sempre stata attenta e ipocondriaca. Ma ultimamente, vedendo anche che l’attenzione mediatica sul caso si è un po’ abbassata, ammetto di essere stata più ‘tranquilla’. Mi sono circondata di più persone, sono tornata a riabbracciare e a bere dal bicchiere delle mie amiche nei pub. Non va fatto, me ne sono pentita“.