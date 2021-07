Uomini e Donne, Jessica Antonini: l’ironia sulla tronista transgender

Jessica Antonini, dopo aver dichiarato che il suo ex è gay ma ancora non lo sa, ha voluto ironizzare sulla tronista transgender di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: Jessica Antonini ironizza sulla tronista transgender

Quando è uscita la notizia che a Uomini e Donne ci sarà una tronista transgender, Jessica Antonini, ex protagonista del programma, ha voluto commentare. “Ho una mezza idea di chi potrebbe scendere a corteggiare” ha ironizzato la ragazza, che ha poi sottolineato che anche se non ha fatto nomi è ben chiaro a chi si riferiva. Jessica è ancora una volta intervenuta, facendo chiari riferimenti al suo ex, dimostrando di essere poco sensibile a questo argomento.

Non ha fatto nomi, ma l’allusione è stata molto forte. Al suo commento un utente ha spiegato che in realtà le ragazze transgender sono eterosessuali e che la sua battuta era molto offensiva.

Uomini e Donne: Jessica Antonini su Davide Lorusso

Jessica Antonini, qualche settimana fa, ha fatto dei commenti sul suo ex fidanzato Davide Lorusso, scelto a Uomini e Donne. “Lui è gay, ma ancora non lo sa” aveva dichiarato.

Probabilmente si è trattato di un suo modo di vendicarsi dopo una delusione amorosa. “Davide è un grandissimo attore, infatti studia per diventarlo. Mandava foto poco carine ad altre persone, poi una sera è uscito con gli amici ed è sparito, non rispondeva più al telefono. Il giorno dopo ho ricevuto una chiamata da una persona sconosciuta con un avvertimento. Mi ha detto che Davide non era pronto a stare con me e che sarebbe sparito dalla mia vita.

Il suo orientamento? Rimango del mio pensiero e ci tengo a dire che non ci sarebbe nulla di male” ha dichiarato l’ex tronista a Nuovo Tv.

Uomini e Donne: la replica di Davide Lorusso

Davide Lorusso ci ha tenuto a negare qualsiasi tradimento, commentando l’accusa sul Magazine di Uomini e Donne. “Non mi sentivo più bene, avevo delle perplessità e volevo del tempo per ragionare. Non era mia intenzione abbandonarla, ma solo stare un po’ per conto mio. La situazione poi è precipitata” ha spiegato l’ex corteggiatore, spiegando che aveva bisogno di un po’ di tempo per riflettere.