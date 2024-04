Joe Biden si è espresso su Israele in una nota che riguarda l’attacco in cui sono deceduti operatori umanitari…

Israele, le parole di Joe Biden

Israele si è impegnato a condurre un’indagine approfondita sul motivo per cui i veicoli degli operatori umanitari sono stati colpiti dagli attacchi aerei. Tale indagine deve essere rapida, deve garantire la responsabilità e i suoi risultati devono essere resi pubblici.

Si legge così nella nota di Biden.

Biden: Israele e operatori umanitari

Dopo aver spiegato che Israele non sta facendo abbastanza per difendere quelli che sono gli operatori umanitari, il presidente USA ha anche affermato che:

Questo conflitto è stato uno dei peggiori degli ultimi tempi in termini di numero di operatori umanitari uccisi.

Israele, cosa è successo nell’attacco?

L’attacco a cui si riferisce Joe Biden, per chi non lo sapesse, è quello messo in atto con i droni da Israele a Gaza. Attacco in cui sono rimaste uccise sette persone che erano proprio degli operatori umanitari. Le vittime si occupavano di un’organizzazione a scopi benefici, chiamata World Central Kitchen.

Il raid non è stato effettuato con l’intenzione di danneggiare gli operatori umanitari della World Central Kitchen.

Ha intanto replicato Herzi Halevi, capo di stato maggiore delle Forze di Difesa israeliane.