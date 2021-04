Johnny Depp contro Amber Heard: nuovi video smentirebbero le accuse dell’attrice

Emergono nuovi video che sembrerebbero smentire l'ex moglie dell'attore di Hollywood

Il divorzio e la querelle legale fra Johnny Depp ed Amber Heard sembra essere nuovamente ad un punto di svolta: spuntano nuovi video che smentirebbero le tesi dell’ex moglie dell’attore di Hollywood.

Johnny Depp e i nuovi video che smentirebbero Amber Heard

Il divorzio più costoso e combattuto di Hollywood sembra essere arrivato all’epilogo, almeno nel Regno Unito, dove Johnny Depp è stato ritenuto colpevole di aver picchiato la moglie. L’ex protagonista di Pirati dei Caraibi e di tantissimi altri film di successo, però, non accetta di uscire perdente nella causa per diffamazione da 50 milioni di dollari contro Amber Heard e negli Stati Uniti sta ancora combattendo.

Emergono nuovi video

Secondo gli avvocati di Depp, alcuni nuovi video, emersi dalle bodycam degli agenti di polizia di Los Angeles, smentirebbero la storia raccontata dalla donna che ha chiamato il 911 il 31 maggio 2016, dopo che l’ex marito l’avrebbe colpita in faccia con un telefono e, durante il litigio violentoo, le avrebbe anche strappato dei ciuffi di capelli. Questa cosa era stata confermata anche da un’amica della Heard, allora presente a casa degli amici, tale Rocky Pennington.

Secondo la Pennnington l’attore stava colpendo tutto quello che c’era sull’isola in cucina, con la bottiglia di vino, spaccando tutto e rovesciando sul pavimento frutta, bottiglie di vetro, fiori e altri oggetti… Si parla di macchie di vino sui muri, di contenitori che con le posate e gli utensili da cucina rovesciati per terra, vetro sul pavimento, ma, a quanto risulta dai video della prima coppia di agenti giunta sul posto, tutto questo caos non era evidente.

Queste prove a favore di Johnny Depp saranno usate nel processo che si terrà in Virginia prossimamente.