Johnny Ruffo: morto l’ex concorrente di X Factor

Johnny Ruffo, ex concorrente di X Factor, diventato un attore, è morto all’età di 35 anni a causa di un cancro al cervello. La diagnosi era arrivata prima nel 2017 e poi nel 2020. Il cantante e attore è stato descritto come “un’anima pura” da coloro che lo conoscevano. L’annuncio del decesso è stato dato sulla pagina Instagram, dove è stato ricordato come “sfrontato” e “affascinante“. L’ultima volta che l’uomo aveva aggiornato i suoi follower su Instagram sui suoi progressi con la malattia era ad inizio agosto. Aveva mostrato un montaggio video dei suoi anni in ospedale.

Johnny Ruffo era un attore della soap opera Home and Away e un ex concorrente di X Factor. Ruffo è morto circondato dall’amore della compagna Tahnee Sims e dalla sua famiglia. La sua ex collega Penny McNamee ha scritto che Ruffo era stato il primo membro del cast che ha incontrato sul set del Palm Beach di Sydney. “Era caloroso, divertente e autoironico. Che gioia ha portato al mondo. Mando tutto il mio amore alla famiglia e agli amici di Tanner e Johnny” ha dichiarato. “Mi si è spezzato il cuore. Vi invio le mie più sincere condoglianze” ha scritto l’ex Spice Girl, Mel B, che era giudice di X Factor Australia quando aveva partecipato Ruffo. L’attore lo scorso anno ha pubblicato un libro, No Finish Line, che documenta il primo momento in cui gli è stato comunicato che aveva un tumore di 7 centimetri nel cervello.