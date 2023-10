Batosta per l’attore Joshua Jackson: la moglie Jodie Turner-Smith gli ha chiesto il divorzio dopo quattro anni di unione. L’amatissimo Pacey Witter di Dawson’s Creek torna single.

Joshua Jackson: Jodie Turner-Smith gli ha chiesto il divorzio

Secondo il magazine People, Jodie Turner-Smith ha chiesto il divorzio a Joshua Jackson. Marito e moglie dal 2019, ma insieme da 5 anni, hanno una bambina nata nel 2020. Stando alle prime indiscrezioni, l’attrice avrebbe già depositato la richiesta di separazione presso la Corte Superiore di Los Angeles.

Joshua Jackson e Jodie Turner-Smith: l’affido della figlia

Le prime indiscrezioni sostengono che Jodie Turner-Smith avrebbe chiesto l’affidamento congiunto della figlia insieme a Joshua Jackson. Questo dettaglio fa ipotizzare che i due siano arrivati al divorzio di comune accordo. Per il momento, né l’attrice e né tantomeno l’amato Pacey Witter di Dawson’s Creek hanno commentato la faccenda.

La storia d’amore tra Joshua Jackson e Jodie Turner-Smith

Il primo incontro tra Joshua e Jodie è avvenuto nel 2018, durante il 40esimo compleanno di Usher. Sono usciti allo scoperto poco dopo, coronando la loro storia d’amore con un matrimonio segreto nell’agosto del 2019. “Penso sia bellissimo stare con qualcuno che sia così amorevole, complice. Siamo come specchi l’uno per l’altro, siamo simili davvero in molte cose, lo adoro“, aveva dichiarato all’epoca la Turner-Smith.