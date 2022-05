Jossara Jinaro è morta: l'attrice di E.R. Medici in prima linea aveva solo 48 anni e si è spenta dopo una malattia.

Terribile lutto nel mondo della recitazione: Jossara Jinaro è morta. Famosa per aver recitato in serie di successo come E.R. Medici in prima linea e Giudice Amy, l’attrice aveva soltanto 48 anni. A rendere pubblica la triste notizia è il marito Matt Bogado.

Jossara Jinaro è morta

Una notizia che non avremmo mai voluto dare: l’attrice Jossara Jinaro è morta a soli 48 anni. Una scomparsa improvvisa e prematura, che è stata resa pubblica dal marito Matt Bogado. Il decesso è avvenuto lo scorso 27 aprile, a causa di un cancro che l’ha consumata velocemente. Con un commovente post Facebook, il consorte dell’attrice ha scritto:

“Con grande dolore, annuncio la morte di mia moglie, Jossara Jinaro, il 27 aprile del 2022. Jossara ha combattuto coraggiosamente contro il cancro ed è tornata a casa per essere circondata dalla famiglia. Era una moglie incredibile, una madre, un’artista e un’amica”.

Jossara Jinaro lascia il marito e due figli

Matt Bogado ha concluso:

“Aveva un’anima bella e gentile e non accettava il no come risposta. Anche negli ultimi istanti della sua vita, stava ancora combattendo. Ora riposa in pace e verrà ricordata per sempre. A me, Liam ed Emrys mancherà profondamente, sebbene sappiamo che è nei nostri cuori e guida ogni passo”.

Jossara Jinaro lascia il marito Matt e i due figli Liam ed Emrys. I fan la ricorderanno sempre per la sua bravura e per il suo bellissimo sorriso.

La carriera di Jossara Jinaro

Anche se ancora giovane, Jossara Jinaro ha avuto una brillante carriera. Il ruolo che l’ha resa celebre al mondo intero è quello dell’infermiera Andrea Clemente in E.R. Medici in prima linea, in cui ha recitato anche George Clooney. L’attrice, però, ha lavorato in tante altre serie e film di successo, come: Giudice Amy, American Family, East Los High, Desert Road Kill, La casa del diavolo, Havoc, Ten Tricks, Fly Boys e World Trade Center.