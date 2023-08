A circa tre settimane dall’incidente con la bici a Santo Domingo, Jovanotti ha fatto finalmente rientro in Italia. Dopo l’intervento aveva dovuto attendere il tempo necessario ad affrontare il viaggio in aereo

Jovanotti, rientro in Italia

A circa tre settimane dall’incidente a Santo Domingo – che gli è costato le fratture a una clavicola, al bacino e al femore – Jovanotti è riuscito finalmente a tornare in Italia. Come aveva infatti spiegato lo stesso cantante ai fan sui social, fino ad oggi non gli era stato possibile di proseguire la convalescenza a casa; “Dopo un’operazione così importante non posso salire su un aereo, rischierei una trombosi” aveva affermato su tik tok.

La visita di ‘Zia Mara’

A distanza di una settimana da quella precisazione e dopo aver ricevuto la visita della ‘Zia d’Italia’ Mara Venier a Santo Domingo, Lorenzo deve aver evidentemente raggiunto la necessaria forma fisica per affrontare il viaggio aereo in Italia.

Atterraggio a Forlì: selfie e sorrisi

Un video condiviso dal cantante su Tik Tok lo ritrae con il consueto sorriso- che non lo ha mai lasciato nei momenti comunque difficili del post- operazione – e il passaporto in mano, ovviamente ancora sulla sedia a rotelle. Dopo lo scalo a Madrid, sabato 5 agosto, Jovanotti è atterrato a Forlì attorno alle 10.30, a bordo di un Falcon 2000.

Con la disponibilità che lo ha sempre contraddistinto, jova non si è sottratto ai selfie di rito con gli operatori della struttura. Un mezzo privato lo ha poi riportato a casa dove proseguirà la sua riabilitazione tra l’affetto della famiglia e degli amici che sicuramente andranno presto a fargli visita.