La Juventus è più che mai un cantiere aperto. Dopo la difficilissima stagione 2022/23 con la penalizzazione che è costata il quarto posto in campionato, la conferma di Allegri che forse non è definitiva, e alcuni dei migliori giocatori al passo d’addio, ora i bianconeri potrebbero essere estromessi anche dalla Conference League.

Juventus in Conference League, arriva la rinuncia? Il patto con la UEFA

Senza la penalizzazione dovuta al caso plusvalenze, la Juventus sarebbe arrivata terza in Serie A e si sarebbe dunque qualificata alla prossima edizione della Champions League. Con il -10 deciso dai Tribunali, però, i bianconeri sono passati al settimo posto: piazzamento valido per la coppa europea meno prestigiosa, la Conference League. Nonostante questo, però, il club di Torino potrebbe dover rinunciare anche a questa vetrina internazionale per la prossima stagione.

Cosa c’è dietro la rinuncia: al tavolo con Ceferin

Secondo ‘Tuttosport’, infatti, i dirigenti bianconeri si sono già seduti al tavolo con il presidente della UEFA Ceferin per parlare di una possibile esclusione. La Juve non giocherebbe la Conference League e in cambio verrebbe archiviato il fascicolo aperto sulle “Potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul fair play finanziario“.