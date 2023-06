Un dramma ha scosso il mondo del calcio: Enrico Graziani è morto giovedi sera alle ore 22.27 dopo una breve malattia nella sua casa di Città Sant’Angelo, situata poco distante da Pescara. Lo storico dirigente del Frosinone aveva accompagnato gli anni della rinascita del club sin dai primi del Duemila: il club lo saluta con un comunicato ufficiale.

Morto Enrico Graziani, era lo storico direttore del Frosinone Calcio

Enrico Graziani aveva iniziato a lavorare per il Frosinone Calcio nel 2003, ma negli anni della sua carriera da calciatore si era fatto conoscere per essere un centrocampista di qualità che aveva militato nella serie C italiana con le maglie di Lanciano, Chieti e Vis Pesaro. Da direttore fu protagonista della rinascita del Frosinone sotto la gestione Stirpe, dopo gli anni bui. In gialloazzurro fu protagonista della storica promozione in C1 al suo primo anno, con il Frosinone che si avvicina alla serie B già nella stagione 2004/2005. Enrico era rimasto nel club fino al 2011, quando rassegnò le dimissioni dopo una retrocessione.

Il comunicato del Frosinone Calcio

Il Frosinone Calcio, attraverso il suo ufficio stampa, ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui saluta il suo storico collaboratore: “Il Frosinone Calcio piange la scomparsa del Direttore Enrico Graziani, dirigente giallazzurro negli anni della ‘rinascita’ del Club Giallazzurro, dal 2003 al 2011. Cordoglio e vicinanza alla Famiglia, alla moglie signora Paola e alle figlie Raffaella e Gaia per le quali l’adorato Enrico – un grande tifoso giallazzurro anche dopo il suo addio – rimarrà un esempio da seguire per tutta la vita.”